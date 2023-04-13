Стало известно о взрыве в Мелитополе

Рогов заявил, что в Мелитополе произошел взрыв из-за уничтожения беспилотника ВСУ

В Мелитополе произошел взрыв из-за уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»). Сбит вражеский БПЛА», — говорится в публикации. В предыдущем сообщении Рогов уточнил, что взрыв произошел примерно в 11:44.

6 апреля российская противовоздушная оборона перехватила шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных бойцами украинской армии и летевших в Мелитополь Запорожской области. В окрестностях города было слышно как минимум три взрыва. Попытка атаки произошла около двух часов ночи по московскому времени.

