Папа Римский пожелал русским и украинцам достичь мира

Папа Римский Франциск в поздравлении с Пасхой пожелал русским и украинцам достичь мира

Папа Римский Франциск, поздравляя православных с Пасхой, пожелал русским и украинцам достичь мира. ТАСС приводит его слова из традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

«Я думаю о наших русских и украинских братьях и сестрах, которые сегодня отмечают Пасху. Желаю, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира», — отметил понтифик.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой.

14 апреля Служба безопасности Украины призвала граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий и придерживаться рекомендаций по безопасности перед Пасхой.

До этого Папа Римский Франциск в пасхальном обращении «Урби эт орби» («Граду и миру») выступил с призывом к миру на Украине и примирению народов. Понтифик выразил надежду на завершение конфликта между Москвой и Киевом, а также на окончание войн, «которыми кровоточит мир». В том числе он упомянул конфликт в Сирии.