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14:35, 9 апреля 2023Мир

Папа Римский на Пасху призвал к миру на Украине

Папа Римский Франциск на Пасху призвал к миру на Украине и примирению народов
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск, выступая с традиционным пасхальным обращением «Урби эт орби» («Граду и миру»), призвал к миру на Украине и примирению народов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«[Господи], помоги возлюбленному украинскому народу прийти к миру и пролей пасхальный свет на русский народ. Дай утешение раненым и тем, кто потерял близких на войне, пусть пленные благополучно вернутся к своим семьям», — заявил понтифик, выступая с балкона фасада собора Святого Петра.

Папа Римский выразил надежду на завершение конфликта между Россией и Украиной, а также на окончание войн, «которыми кровоточит мир». В том числе он упомянул конфликт в Сирии.

Помимо этого понтифик в своей речи вспомнил о жителях Турции и Сирии, которые пострадали при мощных землетрясениях, и высказался в поддержку беженцев, мигрантов, бедствующих и заключенных по всему миру.

Ранее Папа Римский призывал к пасхальному перемирию на Украине. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позже усомнился в том, что Украина согласится на такой шаг. В Кремле предложение понтифика комментировать отказались.

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Варвара Кошечкина
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