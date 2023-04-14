Украинцев призвали воздержаться от посещения массовых мероприятий перед Пасхой

СБУ призвала украинцев воздержаться от посещения массовых мероприятий перед Пасхой

Служба безопасности Украины (СБУ) призвала украинцев воздержаться от посещения массовых мероприятий и придерживаться рекомендаций по безопасности перед Пасхой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Служба безопасности призывает граждан накануне праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили, не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства к незаконным действиям», — сказано в сообщении.

Кроме того, СБУ попросила украинцев соблюдать установленный для региона комендантский час, не задерживаться в храмах при освящении пасхальной корзины без надобности и информировать правоохранительные органы о предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Ранее Папа Римский Франциск, выступая с традиционным пасхальным обращением «Урби эт орби» («Граду и миру»), призвал к миру на Украине и примирению народов. Он выразил надежду на завершение конфликта между Москвой и Киевом, а также на окончание войн, «которыми кровоточит мир». В том числе Папа Римский упомянул конфликт в Сирии.