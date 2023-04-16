Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

Представитель STUK Тииппана: 2 самолета с ядерным топливом РФ вылетели из Хельсинки-Вантаа

Представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана заявил, что два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии вечером в субботу, 16 апреля. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

По его словам, самолеты вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа поздно вечером. При этом Тииппана не сообщил, куда именно направились воздушные судна с российским топливом.

Подобный инцидент является минимум третьим, когда российское топливо отправляют заказчикам через аэропорты Финляндии. Впервые об этом стало известно 6 ноября 2022 года. Тогда топливо отправили заказчикам из других стран из финской Лаппеенранты. Следующая отправка произошла 18 марта 2023 года.

Ранее Финляндию уличили в отсутствии возможности отказа от покупки газа у России. Руководитель торгового представительства России в стране Антон Логинов заявил, что Хельсинки продолжают закупки сжиженного природного газа (СПГ) у Москвы.