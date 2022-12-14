Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:11, 14 декабря 2022Экономика

Финляндию уличили в отсутствии возможности отказа от покупки газа у России

Торгпред Логинов заявил, что Финляндия продолжает закупать СПГ у России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов в интервью РИА Новости уличил Хельсинки в продолжении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и объяснил, что у страны отсутствует возможность полностью отказаться от закупок данного вида топлива у Москыы.

«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — заявил он.

Логинов уточнил, что в период с января по сентябрь 2022 года Финляндия закупила у России СПГ на 85 миллионов евро. По его словам, страна хочет отказаться от импорта газа из России, однако в настоящее время не может позволить себе это сделать по ряду факторов.

Ранее стало известно, что Молдавия собирается подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контакта по газу и провоцирование энергетического кризиса. Вице-премьер страны Андрей Спыну отметил, что Кишинев намерен требовать компенсации ущерба, поскольку государство было вынуждено перенаправлять средства и брать кредиты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-разведчица США обратилась с призывом к Байдену по Украине
Россиянин побывал в США и раскрыл причину лишнего веса американцев
Бут рассказал о единственной встрече с Ярошенко в американской тюрьме
Зеленского заподозрили в сговоре с Дудой ради возможности быстро исчезнуть
Названо главное условие уюта в любом доме
В России задумали поддержать разработчиков видеоигр
Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов
В Госдуме заявили о подготовке Европы к полномасштабной войне
В российском гараже произошел взрыв газа
Коммунальная авария оставила без тепла почти 15 тысяч россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.