Финляндию уличили в отсутствии возможности отказа от покупки газа у России

Торгпред Логинов заявил, что Финляндия продолжает закупать СПГ у России

Руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов в интервью РИА Новости уличил Хельсинки в продолжении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и объяснил, что у страны отсутствует возможность полностью отказаться от закупок данного вида топлива у Москыы.

«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — заявил он.

Логинов уточнил, что в период с января по сентябрь 2022 года Финляндия закупила у России СПГ на 85 миллионов евро. По его словам, страна хочет отказаться от импорта газа из России, однако в настоящее время не может позволить себе это сделать по ряду факторов.

Ранее стало известно, что Молдавия собирается подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контакта по газу и провоцирование энергетического кризиса. Вице-премьер страны Андрей Спыну отметил, что Кишинев намерен требовать компенсации ущерба, поскольку государство было вынуждено перенаправлять средства и брать кредиты.