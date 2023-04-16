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20:43, 16 апреля 2023Мир

В Словакии призвали запретить импорт зерна с Украины

Экс-премьер Словакии Фицо призвал запретить импорт зерна и продуктов с Украины

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Необходимо запретить импорт в Словакию зерна и продуктов с Украины. С таким призывом выступил бывший премьер-министр страны и действующий лидер парламентской оппозиции, социал-демократ Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«[Президент Словакии Зузана] Чапутова и [исполняющий обязанности премьера Эдуард] Хегер ради Украины способны пожертвовать словацкими земледельцами. Они должны немедленно запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины», — высказался политик.

Фицо заявил, что импорт дешевой сельхозпродукции с Украины угрожает национальному рынку.

Ранее в апреле Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда. Власти Болгарии между тем пообещали обсудить идею временного запрета на поставки зерна с Украины.

В Еврокомиссии назвали односторонние запреты стран на поставки зерна неприемлемыми. Отмечалось, что торговая политика Евросоюза — это «исключительная компетенция всего сообщества».

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Алина Гончарова
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