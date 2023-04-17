50-летняя актриса Трейси Эллис Росс показала тело в бикини

Американская актриса Трейси Эллис Росс показала тело в леопардовом бикини

Американская актриса и телеведущая Трейси Эллис Росс поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало, показав поклонникам тело в бикини с леопардовой расцветкой. При этом волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа отказалась. Кроме того, манекенщица решила не надевать какие-либо украшения, однако на некоторых снимках она позирует в солнцезащитных очках и белом комбинезоне с декольте.

Подписчики восхитились внешним видом Росс в комментариях под публикацией, которая набрала тысячи лайков. «Тело мечты», «Давно не видела таких красивых женщин в 50 лет», «Просто вау», «Сексуальная», «Красотка», «Крутой пресс» — высказывались многочисленные пользователи сети.

Ранее в апреле британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз продемонстрировала стройную фигуру в облегающих брюках во время прогулки. На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.