На Украине высказались о возможном бойкоте отбора Евро-2024 из-за Белоруссии

Украинские футболисты не будут бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о возможном бойкоте отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года из-за участия в нем сборной Белоруссии. Слова министра приводит «Суспiльне Спорт».

«Это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета на участие в нем национальной команды Украины», — заявил Бледный.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение о допуске представителей этих стран к Олимпийским играм 2024 года до сих пор не принято.