В России призвали авиакомпании не повышать цены на авиабилеты

Министр Решетников попросил Минтранс решить ситуацию с «золотыми авиабилетами»

Авиакомпании должны помнить, что, хоть они и являются частными предприятиями, за субсидиями приходят к государству, поэтому не должны чрезмерно повышать цены на билеты. С таким призывом выступил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает РБК.

«Понятно их желание заработать прибыль, мы всячески это приветствуем», — добавил министр. При этом, по его словам, перевозчики должны получать прибыль не за счет допродажи пяти процентов оставшихся на борту кресел «за космические деньги», а за счет массовой доступной услуги.

Более того, решить ситуацию с «золотыми авиабилетами» глава ведомства попросил и Минтранс. «Говорить о том, что у нас 84 процента загрузки, места есть — 15 процентов, и пусть люди летают, это немножко лукавство, потому что при динамической модели ценообразования это будут золотые билеты, которые люди просто себе позволить не смогут», — пояснил он.

Решетников также подчеркнул, что все прекрасно понимают, от чего зависит рентабельность рейсов. «Если заполняемость в районе 60-70 процентов, значит, рейс окупается», — отметил он.

Ранее в апреле стало известно, что на фоне сокращения объемов субсидирования стоимость авиабилетов на рейсы по России в 2023 году может вырасти на 15-30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Резкий рост цен на билеты предсказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.