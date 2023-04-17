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18:28, 17 апреля 2023Спорт

Игравший в НХЛ россиянин рассказал о нежелании жить в США

Игравший в НХЛ Каменский заявил, что ему не понравилось жить в США размеренной жизнью

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Советский и российский хоккеист Валерий Каменский, игравший в Национальной хоккейной жизни (НХЛ), рассказал, почему решил не оставаться в США после окончания карьеры. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, он пробовал жить размеренной жизнью, но ему это не понравилось. «Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь», — добавил Каменский.

В октябре прошлого года в нежелании возвращаться в Россию признался форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин. По его словам, именно поэтому он не стал переходить в клуб РПЛ.

Каменский играл в НХЛ с 1995 по 2002 год. В 1996-м хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Он также является трехкратным чемпионом мира и обладателем золотой олимпийской медали.

Алексей Гусев
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