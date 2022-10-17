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16:50, 17 октября 2022Спорт

Кокорин объяснил нежелание возвращаться в Россию

Александр Кокорин заявил, что не вернулся в Россию, так как на Кипре условия лучше

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский нападающий Александр Кокорин объяснил нежелание возвращаться в Россию. Спортсмен высказался в интервью на YouTube-канале Nobel.

Форвард признался, что перед подписанием контракта с кипрским «Арисом» рассматривал вариант перехода в один из российских клубов. «Скажем там, я мог где угодно оказаться в России, но не хотел возвращаться. Взвесив все "за" и "против", я понял, что хочу остаться в том городе, где у меня будут лучше условия для жизни», — заявил футболист. Он добавил, что раздумывал также над переездом в Турцию и Венгрию.

16 сентября почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о шансах форварда вернуться в национальную сборную. «Я сейчас не буду оптимистом в части того, что Кокорин возрождается и еще поиграет в сборной», — заявил Колосков. Он отметил, что ничего не ждет от 31-летнего игрока.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. Нападающий вышел на поле в четырех матчах чемпионата Кипра и отметился двумя голами. В итальянской команде за полтора года футболист не совершил ни одного результативного действия.

Ксения Курашкина
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