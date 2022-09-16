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Спорт

Почетный президент РФС высказался о шансах Кокорина вернуться в сборную России

Колосков заявил, что Александр Кокорин не сможет возродить карьеру и сыграть за сборную

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о шансах игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина вернуться в национальную сборную. Его слова передает РИА Новости.

«Я сейчас не буду оптимистом в части того, что Кокорин возрождается и еще поиграет в сборной», — заявил Колосков. Он отметил, что ничего не ждет от 31-летнего футболиста.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Он вышел на поле во втором тайме матча против «Кармиотиссы» и отличился на 95-й минуте. Гол российского нападающего стал единственным для «Ариса» в этой встрече и не помог уйти от поражения со счетом 1:2.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.

Дарья Коршунова
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