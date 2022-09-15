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Спорт

Кокорин забил дебютный мяч за «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра

Российский нападающий Александр Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» с чемпионате Кипра. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

15 сентября Кокорин вышел на поле во втором тайме матча против «Кармиотиссы» и отличился на 95-й минуте. Гол российского нападающего стал единственным для «Ариса» в этой встрече. Команда Кокорина уступила со счетом 1:2.

Это третий матч Кокорина в составе «Ариса». Россиянин забил впервые с 29 ноября 2020 года. Тогда нападающий отличился в матче против «Ротора» за московский «Спартак».

31 августа стало известно, что 31-летний российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года Кокорин не совершил ни одного результативного действия.

Ксения Курашкина
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