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13:39, 17 апреля 2023Спорт

Стало известно о желании Костомарова оставить в тайне сведения о его здоровье

Sport24: Роман Костомаров хочет оставить в тайне сведения о состоянии своего здоровья

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попросил окружение оставить в тайне сведения о состоянии его здоровья. О таком желании спортсмена стало известно Sport24.

«Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда и все расскажет, если сам это решит и захочет. Сейчас он попросил тишины», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

17 апреля сообщалось, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

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Алексей Гусев
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