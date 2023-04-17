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09:43, 17 апреля 2023Спорт

Стало известно о предстоящих Костомарову операциях

Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенесет несколько операций перед протезированием

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций. Об этом стало известно ТАСС от источника.

По информации агентства, операции необходимы перед протезированием. Отмечается, что после этого 46-летнего спортсмена ждет реабилитация, так как он должен адаптироваться к протезам. «Домой он еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появлялась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Анастасия Борисова
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