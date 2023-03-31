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11:07, 31 марта 2023Спорт

Стало известно о возможном переводе Костомарова в клинику в Германии

«Спорт-Экспресс»: Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Стало известно о возможном переводе олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в немецкую клинику. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, отъезд в Германию может понадобиться для создания и установки протезов, однако спортсмен и его семья также рассматривают российские медицинские центры. Перевод будет зависеть и от состояния фигуриста. Отмечается, что в нем наблюдаются улучшения.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. RT сообщал, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Андрей Стрельцов
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