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19:10, 17 марта 2023Спорт

Появились подробности ампутаций у Костомарова

«МК»: фигуристу Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Появились новые подробности об операциях, проведенных олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову. Их сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — заявил один источник. Другой источник рассказал, что врачи пока не приняли решение об операции на второй руке спортсмена.

Он отметил, что организм Костомарова очень ослаб, спортсмен потерял более 50 килограммов. «Придя в сознание, он всех, фигурально говоря, измучил — в смысле весь медперсонал. Да, гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила», — добавил источник.

Ранее источник «Матч ТВ» сообщил, что 46-летний спортсмен находится в сознании, и ему удалили трахеальную трубку (катетер для поддержания дыхания — прим. «Ленты.ру»). Источник «Известий» заявил, что врачи изменили схему лечения Костомарова и надеются в скором времени восстановить кровоснабжение рук.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Telegram-каналы 112 и Mash сообщали, что фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Дарья Коршунова
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