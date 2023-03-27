Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Карен Хачанов
1:0
2-й сет
live
Иржи Легечка
Майами (м)
Локомотив
0:0
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
Чжэн Циньвэнь
Сегодня
19:45 (Мск)
Анастасия Потапова
Майами (ж)
Бьянка Андрееску
Завтра
02:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Майами (ж)
Оттава Сенаторз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:23, 27 марта 2023Спорт

Стало известно о подготовке Костомарова к новому этапу лечения

RT: Роман Костомаров проходит общий мониторинг, чтобы подготовиться к протезированию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал подготовку к новому этапу лечения. Об этом стало известно RT.

«Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены», — сообщил источник. В данный момент 46-летний спортсмен проходит общий мониторинг, чтобы подготовиться к протезированию. Отмечается, что Костомаров находится в сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию.

23 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову удалили несколько пальцев на левой руке. После этого хореограф Илья Авербух заявил, что состояние здоровья фигуриста улучшается, и он записал ему голосовое сообщение.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, а также всю кисть правой руки.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине признали практически полное окружение Артемовска российскими войсками
Названы три основные причины бесплодия
Британия начала обучать ВСУ обращению со снарядами с обедненным ураном
В Испании зафиксировали аномальную жару
Стало известно о подготовке Костомарова к новому этапу лечения
Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО
Врач раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур
Вора в законе Пичугу признали создателем преступного сообщества
Стало известно о состоянии здоровья Стаса Пьехи
Мужчина перенес операцию на мозге и вырос на 45 сантиметров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.