Стало известно о подготовке Костомарова к новому этапу лечения

RT: Роман Костомаров проходит общий мониторинг, чтобы подготовиться к протезированию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал подготовку к новому этапу лечения. Об этом стало известно RT.

«Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены», — сообщил источник. В данный момент 46-летний спортсмен проходит общий мониторинг, чтобы подготовиться к протезированию. Отмечается, что Костомаров находится в сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию.

23 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову удалили несколько пальцев на левой руке. После этого хореограф Илья Авербух заявил, что состояние здоровья фигуриста улучшается, и он записал ему голосовое сообщение.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, а также всю кисть правой руки.