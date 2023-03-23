Стало известно о проведении Костомарову еще одной ампутации

«Московский комсомолец»: Костомарову ампутировали еще несколько пальцев на левой руке

Стало известно о проведении олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову еще одной ампутации. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на источник в больнице.

Спортсмену удалили еще несколько пальцев на левой руке. «Легкие не работают в полном объеме, не доставляется в сосуды кислород и так далее. У Костомарова уже очень много причин, порождающих подобный результат», — пояснил источник издания. Отмечается, что, если некроз будет прогрессировать, врачи ампутируют всю левую кисть.

19 марта РБК заявил о заметном улучшении состояния Костомарова. Отмечалось, что фигурист начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Telegram-каналы 112 и Mash писали, что фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

