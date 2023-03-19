Стало известно об улучшении состояния Костомарова

РБК: состояние Романа Костомарова заметно улучшилось

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни. Об этом стало известно РБК.

Два источника в окружении фигуриста рассказали, что спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

17 марта появились новые подробности об операциях, проведенных Костомарову. «Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — заявил один источник МК. Другой источник рассказал, что врачи пока не приняли решение об операции на второй руке спортсмена.

Ранее источник «Матч ТВ» сообщил, что 46-летний спортсмен находится в сознании, и ему удалили трахеальную трубку (катетер для поддержания дыхания). Источник «Известий» заявил, что врачи изменили схему лечения Костомарова и надеются в скором времени восстановить кровоснабжение рук.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.