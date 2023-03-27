Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова

Хореограф Илья Авербух рассказал об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова

Хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит ТАСС.

Авербух заявил, что состояние здоровья фигуриста улучшается. «Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас "меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята"», — поделился он.

23 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову удалили несколько пальцев на левой руке. Также стало известно, что у спортсмена возникли проблемы с печенью из-за приема большого количества сильнодействующих лекарств.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», 46-летнему фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, а также всю кисть правой руки.