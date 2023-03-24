Появились подробности о проведении новой операции Костомарову
Появились подробности о проведении новой операции олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации издания, фигуристу ампутировали все пальцы на левой руке, благодаря чему удалось зачистить все участки некроза. Однако отмечается, что из-за приема большого количества сильнодействующих лекарств у спортсмена начались серьезные проблемы с печенью.
В ТАСС добавили, что сейчас состояние Костомарова удовлетворительное, депрессивных настроений у него не наблюдается. «Дышит сам, из-за трубки в горле говорить сложно, но пытается. Имеет огромное желание покинуть больницу», - заявил источник издания.
23 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову удалили несколько пальцев на левой руке. Уточнялось, что, если некроз будет прогрессировать, врачи ампутируют всю левую кисть.
Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Telegram-каналы 112 и Mash писали, что фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.