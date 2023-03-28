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10:12, 28 марта 2023Спорт

Стало известно об остановке распространения некроза у Костомарова

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врачам удалось остановить распространение некроза у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации источника, мозговое кровообращение спортсмена, который находится в сознании, пришло в норму, и ему зашили трахеостому. Отмечается, что медики не планируют новых операций в ближайшее время.

Источник добавляет, что сейчас врачи уделяют особое внимание печени фигуриста, которой необходимо восстановление после воздействия сильнодействующих препаратов.

23 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову удалили несколько пальцев на левой руке. Позднее хореограф Илья Авербух заявил, что состояние здоровья фигуриста улучшается, и он записал ему голосовое сообщение.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, а также всю кисть правой руки. RT сообщал, что спортсмена готовят к протезированию.

Дарья Коршунова
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