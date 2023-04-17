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15:13, 17 апреля 2023Спорт

Названа сумма заработанных Большуновым призовых в сезоне-2022/2023

Александр Большунов заработал 4,5 миллиона рублей призовых в сезоне-2022/2023

Фото: Marko Djurica / Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заработал почти 4,5 миллиона рублей призовых в сезоне-2022/2023. Такую сумму назвал Metaratings.

Спортсмен стал лучшим среди российских лыжников по этому показателю. У женщин больше всех заработала олимпийская чемпионка Наталья Непряева (4,07 миллиона). Кроме них никто из российских лыжников не смог преодолеть отметку в 3 миллиона рублей.

Среди всех лыжников мира лидером по сумме призовых стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. В минувшем сезоне в пересчете на рубли он заработал 31,6 миллиона.

12 апреля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала повод для иностранных лыжников завидовать россиянам. «Наши спортсмены сейчас изучают Россию-матушку, ее неограниченные возможности. А соперники из-за рубежа могут только позавидовать», — заявила функционер.

Российские лыжники пропустили сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Алексей Гусев
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