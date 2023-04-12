Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что иностранные лыжники могут завидовать россиянам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поводы для иностранных лыжников завидовать россиянам. Ее слова приводит ТАСС.

«Наши спортсмены сейчас изучают Россию-матушку, ее неограниченные возможности. А соперники из-за рубежа могут только позавидовать», — заявила Вяльбе. Она обратила внимание на то, что финал Кубка России прошел в отличных условиях, так как лыжная трасса в апреле остается в хорошем состоянии, в отличие от условий в Европе.

11 апреля Вяльбе оценила возможное выступление отечественных спортсменов на турнирах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Она назвала предателями россиян, которые согласятся выступать под нейтральным флагом.

Российские лыжники пропускают международные старты из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.