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11:31, 11 апреля 2023Спорт

Вяльбе оценила возможное выступление россиян на турнирах под нейтральным флагом

Вяльбе назвала предателями россиян, которые согласятся выступать под нейтральным флагом

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила возможное выступление отечественных спортсменов на турнирах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова передает «Матч ТВ».

Вяльбе назвала предателями россиян, которые согласятся принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. «Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99 процента российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят "нет"», — добавила она.

Ранее Вяльбе заявила, что выступление под нейтральным флагом вызовет ненависть болельщиков. «Это приведет к расколу в обществе», — отметила она.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Дарья Коршунова
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