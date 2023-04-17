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13:17, 17 апреля 2023Спорт

Теннисистка-чемпионка раскрыла реакцию украинцев на участие россиян в турнирах

Украинская теннисистка Элина Свитолина назвала печальным допуск россиян до Уимблдона

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскрыла реакцию соотечественников на участие россиян в международных турнирах. Ее слова приводит Ubitennis.

Спортсменка заявила, что украинцам непонятно решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не дисквалифицировать россиян и белорусов. Чемпионка 18 турниров WTA назвала печальным тот факт, что организаторы Уимблдона попали под давление организаций и в конце концов допустили представителей этих стран.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, допустила российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Ранее сообщалось, что на организацию могут наложить санкции из-за запрета, наложенного на спортсменов.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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