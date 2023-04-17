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08:50, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

42-летняя журналистка умерла во время отпуска с детьми

NYP: экс-ведущая новостей на NBC Ван Несс умерла из-за болезни во время отпуска во Флориде

Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывшая ведущая новостей на американском телеканала NBC Лесли Ван Несс скоропостижно скончалась в возрасте 42 лет. Смерть наступила, когда женщина проводила отпуск с мужем и двумя сыновьями во Флориде. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на вице-президента материнской компании Gray Television Дженнифер Дейл.

Уточняется, что журналистка умерла в больнице спустя четыре дня после госпитализации в результате болезни. Точная причина смерти Ван Несс не уточняется.

Покойна работала ведущей новостей филиала NBC в Иллинойсе. Ее карьера на телевидении началась с должности репортера филиала NBC в городе Куинси в 2003 году, с 2006 года она вела передачи по выходным, в 2008-м она стала ведущей вечерних и ночных выпусков новостей. Далее она перешла на административные должности, в 2016 году она была назначена специалистом по рекрутингу в управляющей структуре Quincy Media.

Ранее сообщалось, что на 60-м году жизни умер российский актер Юрий Ашихмин, известный зрителям по фильму «Обитаемый остров». О смерти артиста сообщила его знакомая Алла Вагина в социальной сети.

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Екатерина Подвигина
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