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00:31, 18 апреля 2023Спорт

Ученые дали шесть советов по повышению эффективности тренировок

Ученые посоветовали тренироваться утром до завтрака для повышения эффективности занятий

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Американские ученые дали шесть советов по повышению эффективности тренировок. Его слова приводит Shape.

Доктор медицинских наук Джордан Метцль заявил, что во время утренних занятий до завтрака удается сжечь на 20 процентов жира больше, чем в другое время суток. Он добавил, что важно не перегружать организм и ориентироваться на свои силы.

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Профессор кафедры физиологии и мембранной биологии Калифорнийского университета (Дейвис, США) Кит Баар порекомендовал спать ночью не менее семи часов и избегать стресса, поскольку мозг рассматривает его как угрозу и побуждает организм накапливать жировую ткань. Баар также рассказал, что лучший способ нарастить мышечную массу — заниматься до отказа.

Коллеги из Лундского университета (Швеция) посоветовали тренироваться по схеме 1:3 — один час, три раза в неделю. Они объяснили, что при таком графике занятий через полгода происходит изменение экспрессии гена, который снижает риск возникновения синдрома жировой эмболии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист по восстановлению Полли Де Милль отметила важность отдыха и полного расслабления между занятиями. «Именно в этот момент мышцы укрепляются, а организм обращается к жировым запасам, чтобы восполнить свою истощенную энергию», — рассказала она. А диетолог Дуглас Калман посоветовал не есть плотно в течение двух часов после тренировки и ограничиться перекусом, богатым углеводами и белками. По словам эксперта, подойдет смузи из одного банана и четверти миски овсянки.

13 апреля тренер Анастасия Малявина назвала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.

Андрей Стрельцов
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