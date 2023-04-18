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14:13, 18 апреля 2023Ценности

Звезда «Уэнсдэй» показала фигуру в прозрачном топе и коротких шортах

Актриса Дженна Ортега показала фигуру в прозрачном топе и коротких шортах

Фото: @jennaortega

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, снялась в откровенном образе. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

20-летняя звезда предстала перед камерой, сидя на газоне на фоне белого забора. Она показала фигуру в коротких джинсовых шортах и прозрачном топе, под который надела черный бюстгальтер. Наряд знаменитость дополнила банданой, завязанной на шее, солнцезащитными очками круглой формы, браслетами с кольцом и черными кроссовками. При этом на снимке артистка отметила бренд одежды и обуви Adidas, а в качестве локации указала город Индио, где проходит музыкальный фестиваль Coachella.

Поклонники оценили внешний вид девушки в комментариях. «Просто вау», «Я люблю тебя!», «Замечательные фото», «Выглядишь прекрасно!», «Очаровательная», «Такая милая», «Само совершенство», — восхитились пользователи сети.

Ранее Дженна Ортега посетила премьеру фильма «Крик 6», которая состоялась в Нью-Йорке, в черно-белом мини-платье с глубоким декольте бренда Jean Paul Gaultier. В качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках в тон наряда, а из аксессуаров на ней — колье с ракушками.

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Алина Гостева
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