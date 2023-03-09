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20:14, 9 марта 2023Ценности

Звезда «Уэнсдэй» в платье с глубоким декольте оконфузилась на ковровой дорожке

Актриса Дженна Ортега испачкала платье с глубоким декольте чернилами на ковровой дорожке

Фото: Dominik Bindl / FilmMagic

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, оконфузилась на публике. Об этом сообщает Page Six.

20-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Крик 6», которая состоялась в Нью-Йорке, в черно-белом мини-платье с глубоким декольте бренда Jean Paul Gaultier. В качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках в тон наряда, а из аксессуаров на ней — колье с ракушками. При этом на губы инфлюэнсерши нанесли ярко-красную помаду.

На размещенных кадрах видно, что в области декольте Ортеги на белой ткани присутствует пятно от чернил синего цвета. По словам журналистов, телезвезда испачкала одежду, когда раздавала автографы поклонникам, пришедшим к красной ковровой дорожке.

В марте 2022 года теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и также смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.

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Майя Пономаренко
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