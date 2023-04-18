Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:09, 18 апреля 2023Ценности

Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ

Блогерша Кейтлин показала чересчур большие и неровные губы после увеличения у косметолога

Фото: Unsplash

Блогерша Кейтлин (фамилия неизвестна) показала неожиданные последствия коррекции формы губ. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом @_ca7tlyn призналась, что решила изменить внешность у специалиста. По ее словам, косметолог воспользовалась необычной техникой увеличения губ. Сначала доктор растворила введенный ранее филлер, а затем вколола новый препарат под кожу и заклеила губы специальным косметическим скотчем, чтобы изменить их натуральную форму.

Инфлюэнсерша продемонстрировала результат проведенной процедуры. В ролике видно, что губы героини публикации стали чересчур большими и неровными. Помимо этого, на лице юзерши присутствует отек. «Это то, с чем я в итоге осталась. Пустая трата денег», — посетовала она.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Подписчики возмутились работой матера в комментариях под постом. «Я не знаю, как профессиональный практикующий специалист может так неудачно сработать», «Надеюсь, ты в порядке», «Что, черт возьми, они сделали и какие материалы использовали?» — высказались они.

В марте девушку подняли на смех из-за внешности утки после увеличения губ. На размещенных кадрах лицо героини публикации после проведенной процедуры выглядело отекшим и покрасневшим, а губы — чересчур пухлыми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
Жильцы треснувшего дома оказались вынуждены ходить по квартирам в куртках
Турист выпил 22 шота подряд и умер в польском стриптиз-клубе
Названы лидеры мирового рынка смартфонов
Опровергнута версия о давлении на присяжных по делу врачей о смерти младенца
Волкановски высказался о возможности проведения реванша с Махачевым
Названа новая тактика атакующих Россию иностранных хакеров
Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ
Российская журналистка стала фигуранткой дела из-за публикации фейков о ВС РФ
Офтальмолог перечислила тревожные симптомы проблем со зрением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.