В сети восхитились моложавой внешностью 51-летней женщины в стильных нарядах

51-летняя блогерша beingcaroline примерила стильный наряд и восхитила подписчиков

Блогерша Кэролайн Баудино примерила на камеру стильные наряды и восхитила подписчиков в сети моложавым внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Сначала на размещенных кадрах 51-летняя инфлюэнсерша с никнеймом beingcaroline, чей блог насчитывает более 26,8 тысячи подписчиков, предстала перед зрителями в белых спортивных штанах, мешковатой черной кофте и меховых тапочках бренда Louis Vuitton. В качестве аксессуаров юзерша выбрала оранжевую шапку и солнцезащитные очки. «Люди думают, что я должна одеваться именно так в своем возрасте», — подписала она видео.

Затем женщина продемонстрировала наряд, состоящий из серой толстовки, черных классических брюк со стрелками и коричневых сапог на высоком каблуке. Свой образ Баудино дополнила маленькой зеленой сумкой на тонком ремешке и многочисленными украшениями в виде браслетов и колье. «Как на самом деле я выгляжу», — призналась она.

Подписчики оценили внешний вид героини публикации в комментариях под постом. «Оба наряда просто восторг, если честно», «Мне кажется, я могла бы так нарядить свою маму», «Вау, поддерживаю вас!» — написали они.

Ранее в апреле в сети восхитились моложавой внешностью 89-летней актрисы Джоан Коллинз, которая показала стройную фигуру в облегающих брюках во время прогулки. На размещенном снимке звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.