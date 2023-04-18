Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 2-й матч
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
2:1
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
10:52, 18 апреля 2023Спорт

Появились новые подробности гибели российской гандболистки-чемпионки

«МК»: на балконе погибшей гандболистки Виктории Дивак обнаружили телефон и бокал вина
Виктория Дивак (в центре)

Виктория Дивак (в центре). Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская гандболистка «Астраханочки» Виктория Дивак выпала с балкона восьмого этажа. Новые подробности гибели чемпионки появились на сайте «МК».

По информации источника, на балконе был обнаружен мобильный телефон 29-летней гандболистки, а также бокал вина. Отмечается, что дверь в квартиру была заперта изнутри и внутри не было обнаружено предсмертной записки.

О гибели спортсменки стало известно 17 апреля. Сообщалось, что Дивак упала с восьмого этажа жилого дома. Уточнялось, что на месте происшествия не обнаружили никакой записки.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.

Кто строит Россию?
Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Набиуллина заявила о работе над возвратом замороженных валютных резервов России
Двое российских подростков избили прохожих из-за замечания и угнали их машину
Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича
В сети развеяли миф о «клубничном наркотике» для школьников
Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала
В России предложили поменять осужденного на 25 лет Кара-Мурзу на Ассанжа
Китай предложил США перестать гнуть свою линию по Украине
Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд
Эксперт назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц
Диетолог перечислила бесполезные тренды домашнего похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.