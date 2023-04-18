Появились новые подробности гибели российской гандболистки-чемпионки

«МК»: на балконе погибшей гандболистки Виктории Дивак обнаружили телефон и бокал вина

Российская гандболистка «Астраханочки» Виктория Дивак выпала с балкона восьмого этажа. Новые подробности гибели чемпионки появились на сайте «МК».

По информации источника, на балконе был обнаружен мобильный телефон 29-летней гандболистки, а также бокал вина. Отмечается, что дверь в квартиру была заперта изнутри и внутри не было обнаружено предсмертной записки.

О гибели спортсменки стало известно 17 апреля. Сообщалось, что Дивак упала с восьмого этажа жилого дома. Уточнялось, что на месте происшествия не обнаружили никакой записки.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.