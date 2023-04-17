Названа причина смерти 29-летней российской гандболистки

«Блокнот Астрахань»: 29-летняя гандболистка Дивак скончалась, упав с восьмого этажа

Названа причина смерти 29-летней разыгрывающей гандбольного клуба «Астраханочка» Виктории Дивак, пишет издание «Блокнот Астрахань».

Пресс-служба Следственного комитета России по Астраханской области опубликовала днем 17 апреля заявление, что неизвестная девушка упала с восьмого этажа жилого дома и скончалась на месте от полученных травм. Источник издания, близкий к ситуации, подтвердил, что погибшей оказалась Дивак. В данный момент правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее Федерация гандбола России (ФГР) сообщила о смерти спортсменки. Причина случившегося не уточнялась.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.