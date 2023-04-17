Российская гандболистка-чемпионка умерла в 29 лет

Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет

Российская гандболистка Виктория Дивак умерла в 29 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

«Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — сказано в заявлении организации. Причины смерти спортсменки не уточняются.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.