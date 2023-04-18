Мужчина выгулял чайку на поводке и разгневал защитников животных

Полиция Великобритании начала расследование из-за выгула чайки на поводке

Полиция в графстве Ланкашир, Великобритания, начала расследование по факту жестокого обращения с животными после того, как на улице был замечен мужчина, который выгуливал чайку на собачьем поводке. Об этом сообщает The Sun.

Представитель полиции сообщил, что по делу о жестоком обращении с животными арестов не проводилось. «Нас вызвали на место происшествия после сообщения о мужчине, который тащил по тротуару живую чайку на веревке вокруг шеи», — отметили в полиции.

Местная благотворительная организация Brambles Wildlife Rescue добавила: «Очевидец забрал чайку, и птица была передана ветеринару, где, к сожалению, была усыплена. Птица выглядела очень плохо, и невозможно точно сказать, могла ли она выздороветь». Действия мужчины разгневали защитников природы: они сочли, что прогулка с чайкой на поводке приносит огромный стресс птице, из-за чего она не способна вернуться к обычному поведению.

Выгуливавший чайку мужчина, которому было около 50 лет, был арестован за хулиганство, совершенное в нетрезвом состоянии, но затем был освобожден.

Согласно местным законам, преднамеренное причинение вреда или убийство чайки является незаконным. Живущие в неволе чайки защищены Законом об охране животных от 2006 года, требующим от хозяев избегать причинения им необоснованных страданий.

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