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09:20, 10 марта 2023Из жизни

Женщина съела домашнего хомяка на камеру и попала за решетку

Daily Mail: в Великобритании женщина убила домашнего хомяка на камеру и съела его

Фото: Heyzeus Escribo / Unsplash

39-летняя жительница Великобритании Эмма Паркер попала за решетку за то, что убила домашнего хомяка по кличке Мистер Нибблс, а затем съела его на камеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина опубликовала в сети два ролика с издевательствами над грызуном. В первом видео Паркер вонзает нож в прогулочный шар, в котором находился хомяк. Затем она позволяет Мистеру Нибблсу выбраться и пытается ударить его ножом, пока он бегает по комнате. Позже Паркер ловит хомяка и разрезает его на две части. Во втором видео, появившемся в сети, женщина ест грызуна.

После того как ролики увидели в Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения, Паркер арестовали. В ходе допроса она призналась в содеянном и заявила, что в тот день хомяка укусила одна из ее собак. По словам женщины, грызун мучался, поэтому она убила его, чтобы избавить от страданий.

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Паркер обвинили в причинении ненужных страданий домашнему животному и приговорили к тюремному заключению сроком на 12 месяцев. Судья, выносящий приговор, запретил Паркер заводить животных в течение 15 лет, добавив, что считает ее поступок зверским. «Такой жестокости нет места в современном обществе, это было бессердечное зверское насилие над беззащитным животным», — утверждает член общества защиты животных.

Ранее сообщалось, что Тереза Кейн из США расстреляла членов своей семьи из-за угрозы выселения на улицу. Полиция расследует убийства и проверяет, были ли у Кейн проблемы с психическим здоровьем.

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Алиса Удовик
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