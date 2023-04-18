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09:46, 18 апреля 2023Ценности

Россиянки стали чаще делать эпиляцию

«Авито Работа»: россиянки стали чаще делать эпиляцию и массаж в первом квартале 2023 года

Фото: Elena Kirey / Shutterstock / Fotodom

Россиянки стали чаще обращаться к массажистам, парикмахерам и мастерам эпиляции в 2023 году. Об этом сообщает платформа «Авито Работа» в релизе, который поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

Выяснилось, что количество вакансий для специалистов сферы красоты в России увеличилось на 36 процентов в начале 2023-го года в сравнении с концом 2022 года. Отмечается, что на данный момент на портале существует более 32 тысяч открытых позиций.

Так, заметнее всего в первом квартале текущего года увеличился спрос на парикмахеров (плюс 47 процентов), мастеров шугаринга (44 процента) и массажистов (44 процента). Авторы исследования связывают повышение интереса потребителей к упомянутым специалистам с наступлением теплого сезона. В частности, клиенты чаще делают эпиляцию, меняют прически и улучшают фигуру посредством массажа.

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«В тренде — красота через здоровье. Во многих салонах красоты есть массажные кабинеты — этой процедурой интересуются посетители, и, соответственно, увеличивается востребованность квалифицированных массажистов», — высказался в заключение управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель и добавил, что в бьюти-бизнесе отмечается рост спроса и на административный персонал.

В марте аналитики сервиса «Авито Услуги» назвали самые популярные у россиян бьюти-процедуры. По итогам исследования стало известно, что визажистов клиенты искали на 98 процентов чаще. Второе место по динамике роста спроса заняли парикмахеры и стилисты по волосам (88 процентов).

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Майя Пономаренко
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