El Pais: ВСУ ждет «титаническая борьба» при контрнаступлении из-за российской обороны

Если Украина решится пойти в контрнаступление, то Вооруженные силы страны (ВСУ) ждет «титаническая борьба» с российской линией обороны. Об этом говорится в материале испанской газеты El Pais.

11 апреля на планы Украины по наступлению на Крым отреагировал глава российского региона Сергей Аксенов. Он заявил, что нельзя недооценивать противника, подчеркнув, что полуостров к этому готов. Политик назвал правильным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к нему.

Издание уточняет, что ВСУ потребуется большое количество войск, танков и поддержка с воздуха. Как утверждает австралийский генерал-майор Мик Райан, страны НАТО в поставках Украине отдали приоритет тяжелой бронетехнике, которая нужна для преодоления оборонительных сооружений, и оборудованию для саперов, в том числе пластическим взрывчатым веществам C-4.

Райан добавил, что США отправили Киеву бронемашины MRAP и М-60, гусеничные машины с зарядами M-58. Германия предоставила танковые мостоукладчики Biber, а Финляндия — танки Leopard, адаптированные для прохождения маршрутов по минным полям.

17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно этим данным, оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская область готова к контрнаступлению ВСУ. По его словам, российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать». В области подготовлены несколько линий глубокоэшелонированной обороны, добавил он.