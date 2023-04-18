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22:30, 18 апреля 2023Спорт

Раскрыта позиция УЕФА по членству РФС в организации

Генсек Максим Митрофанов заявил, что УЕФА хочет, чтобы РФС остался членом организации

Фото: Igor Russak / Reuters

Генеральный секретарь Максим Митрофанов раскрыл позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по членству Российского футбольного союза (РФС) в организации. Его слова передает РИА Новости.

Митрофанов заявил, что УЕФА хочет, чтобы РФС остался членом организации. «Мы ведем переговоры с УЕФА по снятию бана и восстановлению. Переговоры идут тяжело. Это длинные разговоры, которые идут постоянно», — пояснил он и назвал ситуацию экстренной.

Ранее глава РФС Александр Дюков высказался о перспективе перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Он заявил, что теоретически возможно все, но организация делает ставку на возвращение к матчам в Европе.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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