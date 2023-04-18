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20:38, 18 апреля 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по смене управляющей компании

При смене УК россиянам посоветовали зайти в понравившийся двор и узнать его компанию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для смены управляющей компании в первую очередь необходимо провести собрание собственников. Об особенностях данной процедуры россиянам со ссылкой на комментарий исполняющего обязанности начальника государственной жилищной инспекции Курганской области Дмитрия Пысина рассказали на сайте правительства Курганской области в связи с публикацией соответствующей статистики по региону.

По данным источника, с начала 2022 года от сотрудничества с прежней УК в Курганской области отказались более 450 многоквартирных домов, а с начала наступившего года — 109 домов. Как отметил Пысин, не все управляющие компании должным образом выполняют свои обязанности по договору управления многоквартирным домом (например, не проводят качественную уборку и не занимаются ремонтом), что и служит поводом для их смены. В первую очередь для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья при поддержке местной жилищной инспекции, департамента жилищно-коммунального хозяйства или администрации муниципальных образований.

Для того чтобы провести собрание собственников, жильцы должны создать инициативную группу, а также подобрать одну или несколько понравившихся УК для заключения нового договора на управление многоквартирным домом. Мероприятие, по словам Пысина, можно провести очно, заочно (с заполнением бюллетеней для голосования) или очно-заочно. При этом эксперт посоветовал устраивать очное собрание в домах с небольшим числом квартир — тогда собственники смогут сразу принять коллективное решение и направить его в выбранную управляющую организацию и в жилищную инспекцию.

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По словам Пысина, есть два оптимальных способа выбрать новую управляющую компанию. Первый вариант — прогуляться по городу, зайти в несколько дворов и оценить состояние двора и дома. Выбрав лучший двор, необходимо узнать, какая у него управляющая компания, и затем обсудить вопрос управления домом с представителем этой организации. Второй — изучить рейтинг управляющих компаний, ежеквартально составляемый госжилинспекцией региона, и выбрать среди них организацию из «зеленой» или «желтой» зоны — такие УК считаются хорошими.

Следующий шаг после определения формата мероприятия — подготовка объявления со сведениями о дате и времени собрания, а также бюллетеней с вопросами, которые требуют принятия решения. Если впоследствии более 50 процентов собственников всех помещений многоквартирного дома подпишут договор управления с выбранной УК, то он будет считаться заключенным. Собранные документы необходимо будет направить в новую УК, которая затем предъявит их в госжилинспекцию региона. «Исходя из практики и опыта, при слаженной работе жильцов многоквартирного дома смену управляющей организации реально провести в течение одного календарного месяца», — подытожил Пысин.

В марте генпрокурор Игорь Краснов заявил, что россияне стали чаще выражать недовольство работой жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, за 2022 год число обращений граждан выросло вдвое, до 232 тысяч.

Полина Кислицына
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