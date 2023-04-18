Названы способы сделать речную воду питьевой во время похода или рыбалки

Инструктор по туризму Андрей Борисов назвал способы обеззаразить речную воду для питья

Во время похода или рыбалки может закончиться питьевая вода, но существуют способы обеззаразить для питья воду из реки. Об этом «Ленте.ру» рассказал инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, основатель клуба «Горный Портал» Андрей Борисов.

По его словам, запасти необходимое для похода количество воды, как правило, невозможно. «Если вы собираетесь куда-то больше чем на три дня, то необходимое количество воды вы просто будете не в состоянии нести с собой, — пояснил он. — Ведь каждому человеку во время похода нужно восполнять минимум два литра жидкости в день. Если мы отправляемся в путешествие на неделю, то целых четырнадцать килограммов лишнего веса придется нести на спине».

Инструктор назвал несколько способов, позволяющих сделать речную воду питьевой. Если от грязи и взвеси, находящихся в воде, можно избавиться, просто подождав, пока муть не осядет на дно емкости, то для защиты от бактерий существуют портативные фильтры или обеззараживающие таблетки.

Если вы видите, что течет речка с мутной водой, как например Аккем на Алтае, не нужно переживать, что вода не пригодна для употребления. Наберите ее в котелок и подождите час-два. Глинистая взвесь осядет на дне, и чистую воду можно пить. В Непале другая ситуация. Там реки проходят десятки и сотни километров, вбирая в себя остатки жизнедеятельности человека и сельского хозяйства. В таких случаях нужно применять специальные химические средства, убивающие бактерии в емкости с водой Андрей Борисов инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму

В зимний период, когда реки замерзают и проточной воды не найти, самый простой способ добыть питьевую воду — топить снег. Но нужно иметь в виду, что потребуется много снега, отметил Борисов. «Вода, полученная из снега, фактически является дистиллятом и активно вымывает все соли и микроэлементы из организма. Чтобы избежать плачевных последствий от употребления такой воды, делайте ее более минерализованной с помощью соды, соли или хотя бы чая», — заключил инструктор.

Ранее врач Ольга Шуппо научила правильно пить воду для здоровья. Она пояснила, что соблюдение питьевого режима необходимо для работы кишечника и почек.