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12:38, 18 апреля 2023Забота о себе

Названы способы сделать речную воду питьевой во время похода или рыбалки

Инструктор по туризму Андрей Борисов назвал способы обеззаразить речную воду для питья

Фото: Léonard Cotte / Unsplash

Во время похода или рыбалки может закончиться питьевая вода, но существуют способы обеззаразить для питья воду из реки. Об этом «Ленте.ру» рассказал инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, основатель клуба «Горный Портал» Андрей Борисов.

По его словам, запасти необходимое для похода количество воды, как правило, невозможно. «Если вы собираетесь куда-то больше чем на три дня, то необходимое количество воды вы просто будете не в состоянии нести с собой, — пояснил он. — Ведь каждому человеку во время похода нужно восполнять минимум два литра жидкости в день. Если мы отправляемся в путешествие на неделю, то целых четырнадцать килограммов лишнего веса придется нести на спине».

Инструктор назвал несколько способов, позволяющих сделать речную воду питьевой. Если от грязи и взвеси, находящихся в воде, можно избавиться, просто подождав, пока муть не осядет на дно емкости, то для защиты от бактерий существуют портативные фильтры или обеззараживающие таблетки.

Если вы видите, что течет речка с мутной водой, как например Аккем на Алтае, не нужно переживать, что вода не пригодна для употребления. Наберите ее в котелок и подождите час-два. Глинистая взвесь осядет на дне, и чистую воду можно пить. В Непале другая ситуация. Там реки проходят десятки и сотни километров, вбирая в себя остатки жизнедеятельности человека и сельского хозяйства. В таких случаях нужно применять специальные химические средства, убивающие бактерии в емкости с водой

Андрей Борисовинструктор-проводник по альпинизму и горному туризму
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В зимний период, когда реки замерзают и проточной воды не найти, самый простой способ добыть питьевую воду — топить снег. Но нужно иметь в виду, что потребуется много снега, отметил Борисов. «Вода, полученная из снега, фактически является дистиллятом и активно вымывает все соли и микроэлементы из организма. Чтобы избежать плачевных последствий от употребления такой воды, делайте ее более минерализованной с помощью соды, соли или хотя бы чая», — заключил инструктор.

Ранее врач Ольга Шуппо научила правильно пить воду для здоровья. Она пояснила, что соблюдение питьевого режима необходимо для работы кишечника и почек.

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Вера Владзиевская
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