Россиян научили правильно пить воду для здоровья

Врач Ольга Шуппо: соблюдение питьевого режима необходимо для работы кишечника и почек

Ежедневное соблюдение питьевого режима необходимо для правильной работы кишечника, почек, кожи и других систем и органов, рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Врач в беседе с «Лентой.ру» научила россиян правильно пить воду для здоровья.

«Вода способствует полноценному детоксу каждой клетки, с током лимфы выводятся продукты распада из организма, а также достигается нормализация процесса желчеотделения, работы кишечника. Причем речь идет именно о чистой питьевой воде, а не о газированных напитках, супах и других жидкостях», — пояснила Шуппо.

Считается, что пить нужно полтора-два литра воды в сутки. Но точных рекомендаций на этот счет все же нет. Точная дозировка в основном касается людей с хроническими заболеваниями (гипертонией, заболеванием почек). В целом можно ориентироваться на 30-40 миллилитров воды на килограмм веса. В сутки можно выпивать не более трех литров воды независимо от роста и веса

Ольга Шуппо врач

По словам врача, ограничений для приема минеральных столовых вод в течение дня нет. Минеральную воду можно пить за обедом и ужином, а также между приемами пищи. Для применения лечебной минеральной воды нужно назначение врача, так как в ней может быть превышен уровень некоторых микроэлементов.

Если человек пьет очень много жидкости, то стоит насторожиться. Это может сигнализировать о заболеваниях почек, сахарном диабете, пояснила Шуппо. Если человек постоянно испытывает жажду, ощущает сухость во рту, необходимо обратиться к врачу.

Многое зависит от того, как именно поддерживать водный баланс. Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости. Если воду выпить залпом, то клубочковая фильтрация, первый этап в процессе образования мочи в почках, усилится и ускорит вывод жидкости из организма.

При этом две трети дневной нормы воды необходимо выпить в первой половине дня, когда работа почек идет активно. Во второй половине дня активность почек снижается, а в ночные часы находится на минимальных значениях. Прием воды в поздние вечерние часы и ночью может провоцировать утренние отеки Ольга Шуппо врач

Тяжелые металлы, токсические вещества, содержащиеся в водопроводной воде, оказывают разрушительное воздействие на здоровье человека, поэтому ее необходимо очищать перед употреблением, обратила внимание врач. Для очистки воды следует использовать качественные фильтры с последующей минерализацией. Другой вариант — перейти на покупную воду с необходимой степенью очистки и минерализацией.

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