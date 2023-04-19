Маск назвал дефолт в США вопросом времени

Илон Маск назвал наступление дефолта в США вопросом времени

Американский предприниматель и основатель Tesla Илон Маск оценил вероятность наступления дефолта в США и назвал это только вопросом времени. Об этом он написал в Twitter в ответ на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт», — говорится в твите миллиардера.

Белый дом требует от Конгресса без всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен говорила, что в случае дефолта страна столкнется с утратой международного доверия.

В свою очередь, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отмечала, что власти США не могут допустить дефолт в стране, это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества. По мнению Лагард, этот вопрос носит в Соединенных Штатах политический характер.