Семья 10-летней Тепляковой подала в суд на МГУ

Семья 10-летней экс-студентки психологического факультета Тепляковой подала в суд на МГУ

Семья десятилетней Алисы Тепляковой, которая училась на психологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, подала в суд на МГУ. Это следует из карточки дела, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Истцами по делу выступают Алиса и ее мать Наталья Теплякова. Судебное заседание назначено на 4 мая, дело рассмотрят в Зюзинском районном суде. Информации о том, почему Тепляковы подали на факультет МГУ в суд, нет.

Алиса Теплякова поступила в МГУ в 2021 году в девятилетнем возрасте — она училась по контракту. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом. Ее учеба сопровождалась скандалами: девочка не ходила на пары, а родители требовали для нее индивидуального плана обучения. Отец Алисы Евгений Тепляков один раз напал на завкафедрой на глазах у дочери.

1 сентября следующего года девочка не пришла в МГУ. Появилась информация, что Теплякова может быть зачислена в «Синергию», однако в вузе сообщили, что студентка не предоставила согласие на зачисление. Где сейчас учится Алиса — неизвестно.