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16:58, 19 апреля 2023Наука и техника

Грецкий орех улучшил когнитивные навыки подростков

EClinicalMedicine: грецкий орех улучшил когнитивные функции и психику подростков

Фото: One Day / Unsplash

Ученые из Научно-исследовательского института здоровья Пере Виргили (IISPV) обнаружили, что регулярное употребление грецкого ореха улучшает когнитивные навыки подростков, а также способствует более здоровому психическому созреванию. Выводы работы опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

Известно, что грецкие орехи богаты альфа-линоленовой жирной кислотой (АЛК), которая является разновидностью омеги-3. АЛК ответственна за развитие мозга, особенно в подростковом возрасте, когда происходят серьезные гормональные изменения. Этот подвид омеги-3 также отвечает за стимуляцию синаптического роста лобной доли — важной области мозга, обеспечивающей нейропсихологическое созревание, другими словами — более сложные эмоциональные и когнитивные функции. Под воздействием АЛК происходит формирование новых нейронов и более сильных синапсов.

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В процессе исследования специалисты рассмотрели данные 700 учащихся средней школы в возрасте от 11 до 16 лет. Их случайным образом разделили на две группы: первая ежедневно получала 30 граммов ядер грецких орехов, которые следовало добавить в свой рацион на протяжении шести месяцев; а вторая группа была контрольной и никак не изменяла свою привычную диету.

Результаты показали, что у подростков, которые ели грецкие орехи не менее 100 дней (не обязательно непрерывно каждый день), повысилось внимание, а у тех, у кого были определенные симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), значительно улучшилось поведение (в классе они уделяли больше внимания учителю и были менее гиперактивными). Кроме того, у всех участников группы наблюдалось повышение уровня подвижного интеллекта.

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Елена Апазиди
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