Вероятность скорого вступления Украины в НАТО оценили

Политолог Бышок: пока Украине не собираются предлагать место в НАТО

Согласно заявлениям первых лиц НАТО, пока Украине не собираются предлагать место в альянсе, заявил кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в разговоре с «Лентой.ру» политолог оценил вероятность скорого вступления страны в НАТО.

Угроза

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в НАТО должны умолять страну стать частью Североатлантического альянса. По его мнению, единственной целью НАТО является борьба с Россией. При этом дипломат отметил, что у Киева есть для этого «миллион вооруженных людей».

Любое расширение НАТО ставит своей целью усиление безопасности альянса. Насколько принятие Украины в НАТО, например, в этом году усилит общую безопасность всех членов НАТО? Это вопрос весьма спорный, учитывая, что существует конфронтация между Киевом и Москвой Станислав Бышок политолог

«Несмотря на то, что страны НАТО помогают Украине, они делают это через поставки вооружений, через передачу разведывательной информации, через финансы, через санкционирование России, но не напрямую своими войсками. Если предположить, что случится вступление Украины в НАТО без перемирия с Россией, то это ставит под угрозу и Россию, и одновременно страны НАТО, в том числе вновь вступившую в альянс Финляндию», — отметил Бышок.

Политолог убежден, что Финляндия совершенно точно вступала в альянс не для того, чтобы оказаться на переднем фланге противостояния.

Военная инфраструктура

«Другой вопрос, что существует НАТО как организация и существует военная инфраструктура НАТО. Российские официальные лица обеспокоены не тем, что та или иная страна формально вступит в альянс, а тем, что на ее территории будут располагаться ракеты, которые смогут ближе достичь российских центров принятия решений», — сказал он.

При этом собеседник «Ленты.ру» сообщил, что сейчас любая страна может, формально не вступая в НАТО, по договоренности разместить у себя любую военную инфраструктуру американскую или натовскую.

Украине принципиально обеспечить свою безопасность, а не безопасность Польши, Финляндии или США. Исходя из этого, она будет проситься под зонтик НАТО Станислав Бышок политолог

«Но страны НАТО, которые считают, что Россия представляет угрозу, понимают, что этот зонтик должен быть только с одной ручкой, которую держит альянс. И они сами должны решать, когда этот зонтик открыть, а когда закрыть. При этом, согласно заявлениям первых лиц НАТО, пока Украине не собираются предлагать место в альянс», — заключил Бышок.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция вступит в НАТО до саммита альянса, который пройдет 11 и 12 июля текущего года.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.