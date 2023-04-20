Моряки с «Петра Великого» перейдут на крейсер «Адмирал Нахимов»

ТАСС: экипаж крейсера «Адмирал Нахимов» сформируют из моряков с «Петра Великого»

Часть личного состава тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Петр Великий» проекта 1144.2 «Орлан» перешла на борт проходящего модернизацию ТАРК «Адмирал Нахимов» для формирования нового экипажа корабля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

По словам собеседника агентства, часть моряков с «Петра Великого» уже перешла на ТАРК «Адмирал Нахимов» для формирования нового экипажа и работы со сдаточной командой завода «Севмаш». «Они уже приступили к изучению, приемке и обслуживанию нового вооружения и оборудования модернизированного корабля. Основная часть личного состава будет на крейсере к подъему флага. Небольшая команда останется обеспечивать живучесть "Петра" и покинет его борт только после его списания из состава флота», — сказал он.

Как пояснил источник, за счет установки новых автоматизированных систем экипаж крейсера «Адмирал Нахимов» сократится после модернизации. Изначально он составлял 744 человека, в том числе 101 офицер, 130 мичманов и 513 матросов. Также на борту находилось 18 человек летного персонала. Он отметил, что формирование экипажа за счет однотипного корабля позволит избежать проблемы слаживания личного состава и в сжатые сроки подготовить ТАРК к боевому применению.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС сообщил, что ТАРК «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Этот вопрос находится в проработке.

В марте гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал, что крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта и модернизации в 2023 году.